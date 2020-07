Costa pisca olho a PCP depois da ajuda de Rio

O primeiro Orçamento Suplementar de António Costa foi aprovado esta sexta-feira, graças à abstenção do PSD, voto que BE e PAN também seguiram, apesar da primeira rejeição do PCP e do PEV em cinco anos. CDS, Chega e IL mantiveram o voto contra. Só o PS foi favorável.









Se este é um orçamento de bloco central, Costa nega categoricamente: “Não, todos gostaríamos que os apoios pudessem ser maiores, mas este é um orçamento muito equilibrado.” Quanto ao voto contra do PCP, Costa considera que “foi a exceção que confirma a regra”.

O presidente do PSD, Rui Rio, também desvalorizou a aproximação ao PS, afirmando que deu “a mão ao País, não ao Governo”. “Votar contra este orçamento não faz sentido a não ser por questões de ordem tático-partidária”, acrescentou. Entendimento diferente tem o PCP que, através do seu líder parlamentar, João Oliveira, criticou a “convergência entre PS e PSD”.





No fim, e para não perder o tradicional parceiro à esquerda, Costa desafiou o PCP a retomar as negociações para o Orçamento de 2021: “Gostaríamos que pudesse ser reconstruída com uma renovada estabilidade no horizonte da legislatura a relação que temos mantido desde 2015”.





pormenores



Manuais escolares



Suspensão da devolução dos manuais escolares entregues no ano letivo de 2019-2020, proposta pelo CDS, para ajudar na recuperação dos alunos.





Apoio extra alargado



O novo apoio aos trabalhadores informais, de 438,81€, pode ser substituído, por proposta do PS, pelo subsídio anteriormente aprovado, de 219,41€.





7 milhões para bombeiros



Aprovada proposta do PCP que reforça os bombeiros com um apoio extra de 7 milhões € para ajudar nas despesas feitas no âmbito do combate à Covid-19.