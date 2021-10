O primeiro-ministro, António Costa, mandou estudar a possibilidade de avançar com o aumento extraordinário de 10 euros nas pensões até 1097 euros, cujo custo total está estimado em 600 milhões de euros, já a partir de janeiro. A medida deveria constar no próximo Orçamento do Estado para 2022, cuja proposta foi chumbada na generalidade a semana passada, no Parlamento, dando origem a uma crise política.