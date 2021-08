Costa prevê 70% dos menores entre 12 e 17 anos com uma dose da vacina até domingo

O secretário-geral do PS e primeiro-ministro prevê que, "se tudo correr bem", até domingo 70% dos menores de idade entre os 12 e os 17 anos estejam vacinados com uma dose da vacina contra a covid-19.

Na abertura do 23.º Congresso Nacional do PS, no Portimão Arena, António Costa elogiou os portugueses em geral "pelo extraordinário sentido cívico" com que têm enfrentado a covid-19 e "pela forma extraordinária como, vencendo as agruras, os receios, todas as campanhas, confiaram na ciência e confiaram na vacinação como grande arma para vencer esta pandemia".

"E o que dizer desse extraordinário exemplo de maturidade cívica que nos têm dado as nossas crianças e os nossos jovens, que neste fim de semana, se tudo correr bem, vão permitir chegarmos ao final de domingo com 70% das crianças e jovens entre os 12 de os 17 anos com a primeira dose da vacina contra a covid-19? Que extraordinário exemplo e grande lição para todos nós", acrescentou.

António Costa referiu que graças à adesão da população, Portugal pode orgulhar-se de ser "um dos países do mundo com maior taxa de vacinação" contra a covid-19.

A vacinação generalizada dos jovens de 16 e 17 anos começou em 14 de agosto.

Em 10 de agosto, a Direção-Geral de Saúde (DGS) recomendou também a vacinação universal das crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos, deixando de a restringir a casos considerados de risco, que teve início no dia 21.

Em Portugal, desde março de 2020, já morreram mais de 17 mil pessoas com covid-19 -- que hoje o secretário-geral do PS e primeiro-ministro recordou, no seu discurso de abertura do Congresso de Portimão -- e foram contabilizados mais de um milhão de casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a DGS.