Costa promete acabar com modelo de professores de "casa às costas" e acelerar vinculação

O secretário-geral do PS prometeu esta terça-feira, que se voltar a formar Governo, vai acabar com o atual modelo de concurso dos professores, em que andam "com a casa às costas", acelerando a vinculação dos docentes às escolas.

Esta medida, que consta das linhas gerais do programa eleitoral do PS, foi destacada por António Costa no debate televisivo que teve com o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa.

Falando sobre as propostas com que se apresenta às eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro, para as quais pede uma maioria, o secretário-geral socialista defendeu que tem uma resposta concreta para "a necessidade da transição geracional dos professores".