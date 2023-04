António Costa promete levar mandato até ao fim

O secretário-geral do PS, António Costa, em resposta às pressões de vários partidos da oposição que têm pedido a queda do Governo, defendeu este domingo que “é preciso respeitar a vontade popular” e evocou o mandato que recebeu nas últimas eleições Legislativas, alegando que “quando se põe em causa os mandatos conferidos pelo povo, está-se a pôr em causa a democracia”.





O também primeiro-ministro português falava aos militantes socialistas na comemoração dos 50 anos do PS, que decorreu no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. “Quem quer uma democracia forte, respeita os mandatos. E quem tem os mandatos honra os compromissos”, destacou o chefe do Governo, acrescentando que a agenda do PS “é mesmo a vida do dia a dia dos portugueses”.