Costa puxa benjamins do PS à ‘liga dos crescidos’

Três secretários de Estado são promovidos a ministros, dois deles da nova geração socialista.

Por Diana Ramos e Salomé Pinto | 08:38

O primeiro-ministro tinha dado o mote na véspera, na Convenção Nacional do PS, e este domingo deu mais um passo na renovação geracional do PS puxando três benjamins socialistas para cargos de destaque no Governo: Mariana Vieira da Silva e Pedro Nuno Santos são promovidos a ministros e Duarte Cordeiro deixa a Câmara de Lisboa para se tornar adjunto de António Costa, com responsabilidades acrescidas nas negociações parlamentares.



Também Nelson de Souza, até aqui secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, ganha autonomia, assumindo o cargo de ministro do Planeamento para gerir a pasta dos fundos comunitários.



Nesta quarta remodelação governamental, Costa promove assim três secretários de Estado a ministros e nomeia quatro rostos novos para as secretarias de Estado. Uma das maiores novidades é a escolha de Mariana Vieira da Silva, filha do ministro do Trabalho e até aqui adjunta do primeiro-ministro, para substituir no cargo Maria Manuel Leitão Marques, que seguirá para Estrasburgo.



E, como se esperava, Pedro Nuno Santos assume a pasta das Infraestruturas, acumulando a tutela da Habitação. Para a sua equipa leva, além da atual secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, o presidente do Metro do Porto, Jorge Delgado, e Alberto Souto, ex-autarca de Aveiro e ex-vogal da ANACOM. Já Nelson de Souza escolheu a atual autarca de Abrantes para o acompanhar no Executivo: Maria do Céu Albuquerque será assim secretária de Estado do Desenvolvimento Regional.



Uma das surpresas, mas que o CM tinha já avançado, é Duarte Cordeiro: foi o braço-direito de Costa quando este era autarca de Lisboa e permanecia na câmara da capital como vice-presidente de Fernando Medina.



Mas a proximidade ao primeiro-ministro e a Pedro Nuno Santos terá pesado mais. Duarte Cordeiro vai substituir Mariana Vieira da Silva como adjunto de Costa e acumulará os Assuntos Parlamentares, até aqui nas mãos de Pedro Nuno. Nos próximos oito meses, terá de lidar no Parlamento com os partidos que apoiam o PS.



Máquina das contas gere fundos da UE

Nelson de Souza tem um largo conhecimento do setor empresarial do País, mas é também um especialista em contas. Há quem o compare a Centeno pelas funções que desempenhou nas Finanças da Câmara de Lisboa quando António Costa era presidente.



Troca Abrantes pelo Governo

A presidente da Câmara de Abrantes vai deixar o município ao aceitar o convite para a secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional. Maria do Céu Albuquerque tinha sido eleita para o terceiro mandato. O ‘vice’, João Gomes, deverá suceder-lhe.



4ª remodelação nesta legislatura

A primeira mexida teve lugar depois de João Soares ter prometido umas bofetadas a um crítico. Seguiu-se Constança Urbano de Sousa e, mais tarde, Azeredo Lopes. Esta última está relacionada com as listas para as Europeias.