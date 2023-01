O secretário-geral do PS, António Costa, pediu este sábado aos socialistas para que sejam mais exigentes consigo próprios na escolha de candidatos, desde as freguesias até ao Governo. O apelo do também primeiro-ministro foi feito durante a reunião da Comissão Nacional do partido, em Coimbra, e surgiu após um acumulado de 13 demissões no executivo, duas das quais de ministros, e de vários casos de âmbito criminal que têm envolvido autarcas do PS.









