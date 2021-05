Odemira, Novo Banco e Sporting aqueceram debate em que Costa defendeu Cabrita com unhas e dentes

Inês Sousa Real diz que Odemira é desafio ambiental

Inês Sousa Real, do PAN, voltou com as questões ambientais do Parque Natural da Costa Vicentina, no caso de Odemira, pedindo travão nas estufas, no que chama "um desafio do presente e futuro"



João Matos Fernandes, ministro do Ambiente, explicou que "há um conjunto regras mais restritivas", uma vez que antes a área era perímetro de rega. "Havia indefinição desde sempre sobre quais eram os projetos agrícolas sujeitos a avaliação de impacto ambienta", disse garantindo que que as diretivas comunitárias estão a ser cumpridas, após despacho conjunto do ministério da Agricultura e Ambiente ser assinado.

Sobre a contestação de mulheres vítimas de assédio sexual, a deputada do PAN questionou se o Governo está disponível para, no livro verde do trabalho, para incluir outras questões como o assédio sexual.

"Estamos sempre disponíveis", respondeu Mariana Vieira da Silva.