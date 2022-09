O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta sexta-feira, depois de uma reunião com o líder do PSD, Luís Montenegro, que qualquer decisão sobre a futura localização do novo aeroporto de Lisboa só deverá acontecer no final de 2023.



“Vamos agora contactar as diferentes entidades que contribuirão para a composição da comissão técnica e a comissão de acompanhamento, que farão a Avaliação Ambiental Estratégica”, exigida a meio da semana pelo líder social-democrata para poder avançar com as negociações em torno do aeroporto.









