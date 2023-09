Costa reúne-se no domingo com o Presidente do México em Santiago do Chile

O primeiro-ministro, António Costa, reúne-se com o Presidente do México, López Obrador, no domingo, de manhã, em Santiago do Chile, encontro que se destina a aprofundar as relações políticas e económicas bilaterais.

A reunião entre António Costa e López Obrador, que raramente sai do México em visitas oficiais ou de Estado, está prevista para as 11h30 locais (menos quatro horas do que em Lisboa) e acontece na véspera das cerimónias dos 50 anos do golpe de Estado no Chile, em que ambos vão participar.

"As cerimónias dos 50 anos do golpe de Estado no Chile constituem uma oportunidade para aprofundar o relacionamento bilateral com o México. Este encontro bilateral será também uma oportunidade para explorar as potencialidades do relacionamento económico", declarou à agência Lusa fonte oficial do executivo português.