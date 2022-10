António Costa salienta papel insubstituível das Nações Unidas e felicita Exército português

O primeiro-ministro salientou, esta segunda-feira, o papel insubstituível das Nações Unidas, considerando que permanece um dos símbolos maiores da consciência comum coletiva em defesa da paz e dos Direitos Humanos, e felicitou o papel do Exército em Portugal.

Estas posições foram transmitidas pelo líder do executivo português em várias mensagens que publicou na sua conta na rede social Twitter, quando hoje se assinala o Dia das Nações Unidas e, igualmente, a conquista de Lisboa pelo rei D. Afonso Henriques, patrono do Exército.

"Assinala-se hoje o Dia das Nações Unidas. A ONU (Organização das Nações Unidas) permanece um dos símbolos maiores da nossa consciência comum enquanto humanidade", escreveu António Costa.

Na sua mensagem, o primeiro-ministro defendeu que "o trabalho das Nações Unidas na defesa da paz, dos direitos humanos, de um mundo mais inclusivo e sustentável é inquestionável".

"E o seu papel para superar os desafios globais é insubstituível", acrescentou.

Na rede social Twitter, António Costa assinalou também que o Exército comemora a conquista de Lisboa em 1147 pelo seu patrono D. Afonso Henriques, primeiro Rei de Portugal.

"Felicito todas as mulheres e homens, oficiais, sargentos, praças e funcionários civis, que aí servem desinteressadamente o país. Bem hajam. Dentro e fora do país, 24 horas por dia, 365 dias por ano, em missões de dissuasão e defesa, em operações de apoio à paz ou na resposta a emergências em apoio do sistema de proteção civil, os portugueses sabem que podem sempre contar com o seu Exército", sustentou o primeiro-ministro.