Costa salienta que há 11 mil milhões de euros de encomenda pública às empresas no PRR

O primeiro-ministro, António Costa, realçou esta sexta-feira que há 11 mil milhões de euros no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) apenas de encomenda pública às empresas para executar diferentes pontos do programa.

"Do conjunto deste plano, de encomenda pública às empresas, há 11 mil milhões de euros, para além dos benefícios indiretos, seja o investimento nas qualificações ou na redução de custos de contexto, e para além dos apoios diretos", frisou António Costa, que falava na apresentação do PRR, no Convento São Francisco, em Coimbra.

O primeiro-ministro sublinhou que "as empresas são parceiros fundamentais na execução deste plano".