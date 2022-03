Costa salienta renovada energia, determinação e entusiasmo no início de funções

O primeiro-ministro considerou que os membros do XXIII Governo Constitucional, empossados na quarta-feira e que esta quinta-feira tiveram a sua reunião do Conselho de Ministros, estão a iniciar as suas funções com renovada energia, determinação e entusiasmo.

"Realizámos hoje, no Palácio da Ajuda, a primeira reunião do Conselho de Ministros do XXIII Governo Constitucional. Quero agradecer a todas e a todos os que agora assumem a responsabilidade de governar", escreveu António Costa na sua conta na rede social Twitter.

Segundo o primeiro-ministro, "é com renovada energia, determinação e entusiasmo" que os membros do executivo iniciam "uma nova etapa".

"Sempre com vontade de servir Portugal e de servir os portugueses e as portuguesas. Bom trabalho. Mãos à obra", acrescentou.

Hoje, na primeira reunião do Conselho de Ministros, foi aprovado o Programa do XXIII Governo Constitucional, documento que na sexta-feira é entregue no parlamento e também apresentado em conferencia de imprensa.

O Programa do Governo é depois debatido nas próximas quarta e quinta-feira na Assembleia da República, onde o PS tem maioria absoluta de deputados.