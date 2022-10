O ministro da Economia e do Mar acredita que a Europa pode vir a ter um inverno difícil se não resolver os problemas do abastecimento de gás. Já quanto a Portugal, a mensagem é de serenidade.



“Isto não é como frascos de amendoins, que se tira de um lado e põe-se do outro. Esta agressividade que a Europa está a ter na luta selvática para assegurar o seu abastecimento está já a provocar reações geopolíticas noutras partes do Mundo.









Ver comentários