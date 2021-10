Costa sublinha que Marcelo é "a única pessoa" que pode responder sobre eleições

O primeiro-ministro, António Costa, remeteu esta quarta-feira para o Presidente da República quaisquer respostas sobre a eventual marcação de eleições antecipadas, considerando que o chefe do Estado "é a única pessoa" que o pode fazer.

Em conferência de imprensa conjunta, na 32.ª Cimeira Luso-Espanhola, realizada esta quarta-feira em Trujillo, na província de Cáceres (Espanha), o chefe do Governo português foi questionado sobre a situação política nacional, na sequência do 'chumbo' da proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), na quarta-feira.

António Costa disse não ter "por hábito comentar as questões de política interna" quando está no estrangeiro, mas, instado a dizer se considera que vão ser marcadas eleições antecipadas, respondeu que o Presidente da República (PR), Marcelo Rebelo de Sousa, como "a única pessoa que pode e deve responder".