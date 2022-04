Costa vai ler com atenção artigo de Cavaco em que é criticado por falta de coragem

O primeiro-ministro afirmou que vai ler esta segunda-feira à noite com atenção o artigo que o ex-Presidente da República Cavaco Silva escreveu no jornal Público e em que o critica por ter baixo grau de coragem política.

"Ainda não li, mas estou curioso e vou ler esta noite com calma", declarou António Costa aos jornalistas, depois de ter participado numa sessão de homenagem ao ex-presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos Rui Vilar, na Cultugest, em Lisboa.

Num artigo de opinião publicado esta segunda-feira no jornal Público, Cavaco Silva traçou o perfil político de António Costa com base na análise da atuação do primeiro-ministro nos seis anos de chefe do Governo, concluindo que "sobressaiu a aversão a políticas de cariz estrutural".