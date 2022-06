Costa vai ouvir em julho Montenegro sobre novo aeroporto e alta velocidade ferroviária

O primeiro-ministro vai ouvir em julho o novo presidente do PSD, Luís Montenegro, para decidir a localização do novo aeroporto de Lisboa e a alta velocidade ferroviária, considerando essencial politicamente aproveitar a fase inicial dessa nova liderança.

Esta posição de António Costa sobre a necessidade de acordo com o PSD em matérias como o novo aeroporto de Lisboa e as linhas de alta velocidade ferroviária foi transmitida no final de um almoço na Câmara do Comércio Luso Espanhola e depois por si globalmente repetida em declarações aos jornalistas.