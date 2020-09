Perguntas CM 13 de Setembro de 2020 Esquerda: Costa vai conseguir retomar entendimento? SIM NÃO Votar





O primeiro-ministro voltou este sábado apelar a um “acordo político alargado”, justificando este novo piscar de olho à esquerda com a necessidade de gerir bem os fundos comunitários para a recuperação da economia após a pandemia.

“É fundamental que haja um acordo político alargado para a utilização destes fundos. Não basta discutir o orçamento para 2021”, afirmou . Para António Costa, “muito daquilo que se joga no futuro do nosso país não se esgota no Orçamento do próximo ano”. “Esgota-se ao longo da execução destes programas”.





Em Matosinhos, no congresso da federação distrital do Porto do PS, deixou ainda um novo convite aos antigos parceiros de geringonça: “Quem vier por bem, é bem-vindo. E contamos com todos para poder levar o país para a frente”.





Costa alerta agora que o País “não perdoaria se o Governo desperdiçasse a oportunidade única” de gerir bem os fundos da UE. Mas os sucessivos apelos parecem não convencer PCP e BE, fazendo antever que nem a primeira etapa do percurso - o Orçamento para 2021 - será fácil para o Governo. Jerónimo de Sousa, líder do PCP, afirmou após a reunião do comité central que, “em relação aos fundos europeus, falta concretizar a grande questão: para onde vão e para quem são”. “António Costa conhece a nossa disponibilidade, mas também a nossa determinação em reforçar a componente social e a aplicação dos fundos na situação do País e de centenas de trabalhadores que não sabem o que fazer à vida”, afirmou o secretário-geral comunista, em Lisboa.





Catarina Martins já ameaçou que os bloquistas só aprovarão o documento se terminarem as transferências para o Novo Banco e for feita nova uma auditoria por instituições públicas. “Não chega dizer que não queremos mais um tostão para o Novo Banco. Temos de ir mais longe”, disse em Almada.

contributos foram recebidos para apurar o Programa de Recuperação e Resiliência desenhado por António Costa Silva, o gestor chamado pelo Governo para definir a estratégia de recuperação da economia. O documento será apresentado na próxima semana.





“Custo insuportável”



Costa insistiu este sábado que o controlo da pandemia depende das atitudes individuais. “Se tivermos de voltar a parar o País, isso teria um custo insuportável para todos. É um risco que não podemos correr”, alertou.