Costa volta a ser indigitado como primeiro-ministro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta quarta-feira, no fim das audiências com os partidos, que António Costa será indigitado como primeiro-ministro e abriu as portas à possibilidade de esta ser a mais longa legislatura da história da democracia portuguesa.Se Costa levar o mandato até ao fim, o ciclo de trabalhos parlamentares poderá bater o recorde que ainda é de José Sócrates, eleito primeiro-ministro depois do mandato do PSD ter sido interrompido com a dissolução da Assembleia da República decretada por Jorge Sampaio em 2005.