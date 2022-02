Cotrim Figueiredo afasta arrependimento por não se ter coligado com o PSD e critica o sistema eleitoral

presidente da Iniciativa Liberal começou por explicar qual será a nova organização do partido. "Vamos utilizar o que vier a ser a estrutura das comissões parlamentares. Vamos ter duas comissões por cada um dos deputados e mais um deputado que fará de suplente. Em termos de alcance, [o aumento do número de deputados] é muito bom, até porque permite à Iniciativa Liberal falar a várias vozes, no sentido de chegar a muitos públicos", clarificou.Relativamente a um eventual arrependimento por não se ter coligado com o PSD, o deputado explicou que esse não era o objetivo do partido. "Durante a campanha, tivemos uma agenda clara, em contraste com a do PSD. vamos ter que evoluir para um sistema político mais maduro em que as pessoas votam exatamente no partido que querem", afirmou.