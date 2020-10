António Costa admite risco de "medidas ainda mais restritivas" nas próximas semanas

O primeiro-ministro, António Costa, reuniu esta sexta-feira em Bruxelas com os Estados-membros da União Europeia.António Costa reiterou que não gosta das medidas preventivas obrigatórias contra a Covid-19 que propõe, mas advertiu que a alternativa poderá ser a adoção, dentro de poucas semanas ou meses, de outras ainda mais restritivas.

"Claro que eu não gosto das medidas [utilização obrigatória de máscara de proteção e da aplicação StayAway Covid]. A questão é saber se essa medida é necessária, é útil para conter a transmissão da pandemia, e se não é melhor recorrer a esta medida agora assim do que estar daqui a umas semanas ou daqui a um mês ou daqui a dois meses a ter que impor medidas muito mais restritivas, como seja dizer: «olhe, pura e simplesmente não poder ir à rua, nem com máscara nem sem máscara", declarou.



A reunião contou com temas relacionados com o combate à pandemia da Covid-19, o 'Brexit', a parceria da Europa com o continente africano e ainda a redução em 55% das emissões de CO2 na União Europeia.

Portugal registou esta sexta-feira o valor diário mais elevado de novos casos de infeção desde o início da pandemia de covid-19 (2.608) e 21 mortos.