Costa diz que novo confinamento será muito próximo do primeiro e que estamos perante "uma terceira vaga"

primeiro-ministro da República Helénica.



Costa afirma que o novo confinamento, previsto para o final desta semana e com duração de cerca de um mês, será muito próximo do que aconteceu em março e abri de 2020.



O primeiro-ministro António Costa assumiu esta segunda-feira que estamos "seguramente a ter uma segunda vaga [da pandemia]" numa declaração cconjunta com o

"Desde o último conselho de ministros tenho vindo a deixar muito claro que aquilo que será decretado será algo muito próximo do que tivemos no primeiro confinamento logo em março e abril, de forma a que as pessoas se possam ir preparando para a adoção dessas medidas."



O primeiro-ministro explicou ainda que o governo tem vindo a adotar medidas diferentes consoante a evolução da pandemia de forma e equilibrar "o desafio" de controlar a crise sanitária mantendo a economia estável, dentro do possível.