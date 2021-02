Equipas médicas de França e Luxemburgo já chegaram a Portugal. António Costa agradece apoio

O primeiro-ministro, António, Costa agradeceu este domingo ao Luxemburgo e à França pela ajuda que estão a oferecer a Portugal no combate à pandemia da Covid-19. As equipas médicas de cada país já chegaram a Portugal.



"Os progressos no combate à pandemia nas últimas semanas têm sido importantes, com a redução significativa do número de novos casos, de internados e de internados em unidades de cuidados intensivos", começa por dizer António Costa, numa publicação no Twitter, onde aproveitou para reforçar que é necessário " fomentar o esforço de vacinação para criar imunidade".



"Temos de persistir para conseguir reduzir ainda mais a incidência da pandemia", remata o primeiro-ministro.





— António Costa (@antoniocostapm) February 14, 2021