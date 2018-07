Costa e Marcelo juntos em encontro na XII Cimeira da CPLP

Presidente da República e primeiro-ministro em encontro entre terça e quarta-feira.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, vão participar juntos na XII Cimeira da CPLP, entre terça e quarta-feira, em Cabo Verde, que voltará a ter a mobilidade de cidadãos na agenda, com apoio expresso de Portugal.

A XII Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), que decorrerá na ilha do Sal, será mais uma etapa na tentativa de avanço nesta matéria em que a delegação portuguesa está empenhada, tendo ao seu lado Cabo Verde.

De acordo com fontes diplomáticas, a maioria dos Estados-membros, no entanto, tem manifestado reservas, colocado dúvidas ou deixado para mais tarde uma posição formal sobre a ideia da livre circulação de pessoas no espaço da CPLP, que marcou a anterior cimeira, realizada em Brasília, em novembro de 2016.