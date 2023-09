João Gomes Cravinho afirmou ao Ministério Público (MP), em agosto último, que Jorge Seguro Sanches, seu ex-secretário de Estado da Defesa, era responsável por acompanhar a despesa com as obras no Hospital Militar de Belém (HMB), mas ignorou o alerta de Seguro Sanches sobre a derrapagem suspeita dessa despesa quando, um ano depois, nomeou Alberto Coelho, então diretor responsável pela execução da obra, presidente de uma empresa do universo do Ministério da Defesa.









