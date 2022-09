Com a crise económica a dominar a rentrée política na Assembleia da República, o PSD leva o seu programa de Emergência Social esta terça-feira à Conferência de Líderes - órgão parlamentar que junta o presidente da Assembleia da República e os líderes dos grupos parlamentares – para que o debate sobre as medidas propostas pelos sociais-democratas seja agendado para a primeira semana de trabalho do plenário.









Ver comentários