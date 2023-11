A crise política deixou os portugueses sem saber em quem votar, com uma subida em flecha dos indecisos, que passaram dos 7,7% em outubro para os 19,1% em novembro, indicou a sondagem da Intercampus para o CM/CMTV e ‘Negócios’.



A polémica que levou à queda do primeiro-ministro António Costa afetou as intenções de voto nos socialistas, que sofreram uma queda para os 17,9%, menos 7,3 pontos percentuais.









