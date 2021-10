Desde o 25 de Abril de 1974, Portugal viveu sete crises políticas. A Assembleia da República foi dissolvida outras tantas vezes, levando a eleições antecipadas. Em seis delas houve mudança de cor política.Mário Soares liderou dois governos, o último dos quais com o CDS de Freitas do Amaral, que lhe tira o tapete no dia 24 de julho 1978.