Cristas com poucas expetativas para reunião com o Governo sobre o Orçamento de Estado

Líder centrista acredita que encontro pouco acrescentará ao que já se sabe.

16:47

O CDS tem poucas expectativas quanto à reunião de terça-feira com o ministro das Finanças para apresentar as linhas gerais do Orçamento do Estado de 2019 (OE2019), mas promete dar a "melhor atenção" a Mário Centeno.



No final de uma visita ao Teatro de São Carlos, em Lisboa, a líder centrista, Assunção Cristas, admitiu que "normalmente, estas reuniões" avançam "pouco em relação aquilo que já se sabe"



"Iremos ouvir com a melhor das atenções aquilo que o senhor ministro das Finanças terá para dizer", afirmou Cristas, dizendo que ela própria não estará presente, dado que participará, em Leiria, num encontro com empresários, para preparar o debate e a apresentação de medidas para o OE2019.



Além do mais, o CDS parte para este encontro "com a convicção, formada pelas notícias já vindas a publico e com o histórico deste Governo, de que a visão do CDS é bastante diferente" da do executivo de minoria socialista.



Aos jornalistas, Assunção Cristas insistiu na ideia de, "havendo folga orçamental", se optar por uma descida progressiva do IRS para todos os portugueses, em vez de aumentos na função pública e na eliminação da sobretaxa do imposto sobre combustíveis.



"Não somos fáceis a desistir de ideias e, quando elas são boas, não desistimos", afirmou.



O ministro das Finanças, Mário Centeno, recebe na terça-feira, na Assembleia da República, os partidos com representação parlamentar para apresentar as linhas gerais da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2019.



Segundo fonte do executivo socialista, além de Mário Centeno, o Governo far-se-á também representar nesta série de reuniões, que decorrem ao abrigo do estatuto da oposição, pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos.



O PAN será a primeira força política a ser recebida pelo executivo minoritário socialista, pelas 09h30, seguindo-se o PSD pelas 10h30, o PEV às 11h15, o Bloco de Esquerda às 12h00 e o PCP às 12h45.



Na parte da tarde, pelas 14h00, será a vez do CDS-PP se reunir com o Governo.



A proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2019 será entregue na Assembleia da República no dia 15 de outubro.