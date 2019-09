Cristas para campanha eleitoral e reúne CDS para analisar caso Tancos

Assunção Cristas anunciou esta sexta-feira, durante sexto dia de campanha para as eleições legislativas de 6 de outubro, que vai reunir a comissão executiva do CDS para analisar o caso Tancos.A presidente do CDS-PP vai parar a campanha, pelo menos durante este sábado, e após analisarem tudo o que aconteceu e tudo o que foi dito emitirão declarações ao País.Cristas afirma que o que será analisado não será a nível judicial, mas sim a nível político, não querendo adiantar mais pormenores."Felizmente existe o CDS para que este tema tão grave do ponto de vista político não tenha passado à margem daquilo que é um debate político muito relevante para o país", concluiu ainda.A presidente do CDS-PP afirma assim que a agenda da campanha eleitoral será alterada em função destas novas notícias do caso.