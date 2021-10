Cristina Rodrigues mantém sentido de voto em aberto no Orçamento de Estado para 2022

A deputada não inscrita Cristina Rodrigues anunciou esta quarta-feira que mantém em aberto o sentido de voto no Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), defendendo que tem de estar centrado no investimento na saúde, em particular na mental.

Em comunicado, depois de uma reunião com o ministro das Finanças, João Leão, e o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, no parlamento, a deputada sustentou que o OE2022 tem de contemplar a "continuação de determinados investimentos, como é o caso inevitável do Serviço Nacional de Saúde, tendo chamado especialmente à atenção da necessidade de investir na saúde mental".

Cristina Rodrigues (ex-PAN) acrescentou que, "apesar da breve apresentação" do documento que foi feita, "a verdade é que a proposta de lei ainda não está em cima da mesa", por isso, o sentido de voto "para já continua em aberto".