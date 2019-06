Crítico de Rui Rio apoia Manifesto X

Pedro Duarte, ex-líder da JSD visto como potencial candidato à liderança no PSD, teve ontem a seu lado na apresentação do Manifesto X o antigo líder parlamentar Luís Montenegro, que há meses desafiou a liderança de Rui Rio. Pedro Duarte apressou-se a garantir que o objetivo do evento não é de dividir o partido."Este não é o momento para fazer especulações. O melhor serviço que posso prestar ao PSD e ao País neste momento é a unidade", frisou. Um espírito de unidade que se deverá manter até outubro. "Há um congresso depois das Legislativas, essa é a altura adequada."O facto de Montenegro ter desafiado Rio e de o próprio Pedro Duarte já ter admitido numa entrevista estar "preparado para liderar uma nova estratégia no PSD" levou os jornalistas a questionarem os reais objetivos da iniciativa. "A questão das candidaturas alternativas ao PSD não se coloca, é especulativo", asseverou Pedro Duarte.O homem que geriu a campanha de Marcelo às Presidenciais admitiu esperar que as ideias do movimento político "sejam também lidas pela direção do PSD". Luís Montenegro manteve-se sempre em silêncio.Foi o próprio Pedro Duarte a explicar o símbolo X associado ao movimento. Trata-se de duas setas: uma aponta à esquerda (>) e outra à direita (<). O objetivo, adianta, é "convergir ideias da direita e da esquerda para o centro".O Movimento Cívico apresentou dez objetivos para a década com cem medidas, uma das quais passa pela descarbonização da economia até 2030.Pedro Duarte defendeu no manifesto a necessidade de novas políticas públicas e um novo modelo de Estado Social "sustentável e eficaz na vida das pessoas".