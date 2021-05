Críticos alertam para "perigo de perda de influência" do Bloco de Esquerda

Catarina Martins ouviu, esta tarde, duras críticas à liderança do Bloco de Esquerda (BE), na convenção nacional que decorre no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos. Ana Sofia Ligeiro, que apresentou a moção E, a mais crítica, alertou para o "perigo da perda de influência política" do BE e indicou que é preciso "retirar ilações dos resultados" das últimas eleições, deixando críticas à "ausência de debate".

Já João Patrocínio, da moção Q, disse que o BE é hoje "um partido encostado ao poder", com uma liderança que segue a "política de mediatismo de curto prazo" e faz "navegação à vista", em defesa da "manutenção do poder institucional".

Catarina Martins rejeitou, à chegada à convenção, a falta de democracia interna no partido.