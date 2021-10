Críticos propuseram adiamento do Congresso do CDS, líder acusou-os de "cambalhotas e piruetas"

Alguns críticos da atual direção do CDS, entre os quais o líder parlamentar, Telmo Correia, defenderam hoje o adiamento do congresso do partido, que será no final de novembro, com o presidente a acusá-los de darem "cambalhotas e piruetas".

O Conselho Nacional do CDS-PP esteve hoje reunido por videoconferência e à porta fechada durante cerca de 10 horas, tendo os conselheiros analisado os resultados das eleições autárquicas de 26 de setembro e aprovado a convocatória do 29.º Congresso do partido, que foi assim antecipado para 27 e 28 de novembro.

Como as reuniões magnas dos centristas a decorrem ordinariamente de dois em dois anos e, como a última foi no final de janeiro do ano passado, em Aveiro, a próxima deveria acontecer dois meses depois da data definida hoje pelos conselheiros.