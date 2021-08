Daniel Adrião afirma que fez acordo para lista única à Comissão Nacional

O dirigente socialista Daniel Adrião afirmou este sábado que fez um acordo para a formação de uma lista única à Comissão Nacional, órgão máximo partidário entre congressos, mantendo a representação de 28 elementos.

Contactado pela agência Lusa depois de o presidente do PS, Carlos César, anunciar que apenas uma lista iria concorrer à Comissão Nacional, eleição que se realiza no domingo, Daniel Adrião disse que "houve um acordo para a formação uma lista conjunta", resultado de "conversas nos últimos dias e que hoje foi concretizado".

O dirigente socialista acrescentou que vai "manter a representação que tinha na Comissão Nacional de 28 elementos, ou seja, de 12%", como resultado do acordo firmado com a lista proposta pelo atual secretário-geral do PS, António Costa, e encabeçada pelo secretário-geral adjunto, José Luís Carneiro.