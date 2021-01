Das acusações de xenofobia ao "travesti de direita": O frente a frente entre Ventura e Mayan na corrida a Belém

Devia estar preocupado com o calote que o amigo Luís Filipe Vieira deixou no Novo Banco".



Em atualização

O debate entre André Ventura e Tiago Mayan Gonçalves, candidatos à Presidência da República, está a ser marcado por acusações mútuas.Se por um lado, o candidato da Iniciativa Liberal aponta o dedo ao candidato do Chega por xenofobia, Ventura não se fica atrás e acusa Mayan de ser um "travesti de direita"."Estou estupefacto com alguém que chega aqui e diz ‘sou de direita mas coitadinhas das minorias’ isto é que é ser de direita? Em vez de se chamar Iniciativa Liberal chame-se Esquerda Liberal", atira Ventura antes de acusar Mayan de ser "travesti de direita".O candidato da Iniciativa Liberal abordou ainda a questão do futebol e afirma: "