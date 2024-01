DCIAP investiga alteração de artigo do Orçamento de 2020

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) continua a investigar o negócio da venda das seis barragens da EDP no rio Douro à francesa Engie em 2020. Em causa estão os crimes de fraude fiscal e prevaricação. Numa coincidência incrível com a ‘Operação Influencer’ (em que se investiga o crime de prevaricação relacionado com o primeiro-ministro), também no inquérito que investiga a venda das barragens (inquérito nº 171/2021) a matéria relacionada com o crime de prevaricação está a ganhar terreno à fraude fiscal.









