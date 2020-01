De "Chicão" a Francisco Rodrigues dos Santos. Quem é o novo líder do CDS

Francisco Rodrigues dos Santos, presidente da Juventude Popular, foi o quinto candidato a entrar na corrida à liderança do CDS-PP, e acabou por ser o "preferido" no 28.º congresso nacional do partido.A moção de estratégia de Francisco Rodrigues dos Santos foi a mais votada este sábado, com 671 votos (46%), no 28.º congresso do CDS, em Aveiro, disseram à Lusa fontes partidárias. Osabe que Filipe Lobo d’Ávila aceitou ser vice-presidente.

Eleito presidente da JP em 2015, conhecido na jota e no partido por "Chicão", é autor, "em nome próprio", de uma moção de estratégia global ao próximo congresso que esteve a divulgar, nas últimas semanas, junto de estruturas e dos militantes e já tem um "hashtag" usado pelos seguidores no Facebook - #seguiremfrente.

Em janeiro de 2018, a revista Forbes colocou este advogado, atualmente com 31 anos, natural de Coimbra, que estudou no Colégio Militar, na lista dos 30 jovens mais influentes da Europa" ("30 under 30 - Law&Policy 2018").

Profissionalmente, formou-se na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e é atualmente advogado e consultor. Chicão foi a primeira baixa no Conselho Diretivo do Sporting presidido por Frederico Varandas.



"Uma vez que me proponho a alcançar uma posição política de elevado grau de responsabilidade nacional, entendo que a simples assunção desse objetivo poderia conflituar com o meu lugar no Sporting. Embora os Estatutos do clube permitam a legal conciliação entre as minhas atuais e possíveis futuras funções, entendo ser meu dever prevenir eventuais incompatibilidades éticas e morais, agindo em defesa da lisura e da transparência com que sempre pautei a minha conduta pública e privada", lia-se na carta dirigida ao presidente da Assembleia Geral do clube, Rogério Alves, a que Record teve acesso.



Na mesma missiva, Francisco Rodrigues dos Santos, que detinha o pelouro dos núcleos leoninos, fez um balanço da sua atividade, recordando a inauguração e oficialização de "50 novas estruturas", contabilizando, desde o início do mandato, visitas "a mais de 200 entidades diferentes".

Em termos políticos, Rodrigues dos Santos, um admirador de Winston Churchill, filiou-se na JP em 2007 e no CDS em 2011, exercendo o cargo de deputado municipal em Lisboa, desde 2017. Candidato a deputado pelo Porto nas legislativas de outubro, falhou a eleição.

Recorde-se que a corrida à liderança do CDS começou logo na noite das eleições, em que o partido passou dos 18 para cinco deputados, com 4,2% dos votos, um dos piores resultados desde a década de 1990. Nessa noite, Assunção Cristas, presidente desde 2016, anunciou a sua saída do cargo e anunciou a antecipação do congresso, marcado duas semanas depois para 25 e 26 de janeiro, em Aveiro.