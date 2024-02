"De que forma será possível aumentar os salários em Portugal?": Pedro Nuno Santos acusa CDU de promessas impossíveis

O secretário-geral do PS afirmou este sábado, durante o debate com Paulo Raimundo na SIC, que tem faltado nos debates questionar de que forma será possível aumentar os salários em Portugal. Pedro Nuno Santos defende que só poderá haver aumentos com uma "economia mais moderna e sofisticada". A declaração foi feita imediatamente a seguir ao secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, frisar que no programa eleitoral da CDU se inclui uma revisão salarial."Quando não temos vontade para as medidas, a primeira questão que se faz é: quanto custa? A medida que propomos para a Administração Pública custa no total 15 mil milhões de euros", disse Paulo Raimundo.Pedro Nuno Santos acusou a CDU de fazer promessas impossíveis de se cumprir: "Temos de dar resposta aos problemas com a capacidade económica e financeira que o País tem. Tempos de continuar a reduzir a dívida pública. Em 2025 conseguimos mostrar que é possível aumentar salários e diminuir a dívida pública".Relativamente ao SNS, o secretário-geral do partido socialista afirmou que "existe um problema de difícil resolução", defende que para além de valorizar os profissionais de saúde e da revisão salarial é preciso intervir na melhoria organizacional, dotando os centros de saúde de meios diagnósticos, dar mais autonomia à gestão dos hospitais, permitir que os médicos dos lares possam prescrever exames para reduzir as idas às urgências.Listadas as medidas a implementar, Paulo Raimundo questionou Pedro Nuno Santos o porquê de nos últimos anos de governo socialista não terem sido aplicadas.