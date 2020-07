Debate-chave adiado para salvar economia portuguesa

Partidos destacam divisão europeia e riscos no controlo dos fundos atribuídos





























"Ninguém vai cá ficar para amanhã", dizia António Costa no domingo à entrada do Conselho Europeu. Com a possibilidade de um acordo à vista, após longa negociação, os planos mudaram de tal forma que o primeiro-ministro se viu obrigado a pedir que o debate do Estado da Nação fosse adiado de quarta para sexta-feira.Além do tempo de preparação necessário para este debate-chave, que fará o balanço do primeiro ano parlamentar da nova legislatura, António Costa procurou precaver-se de um cenário de prolongamento nas negociações em Bruxelas, até quarta inclusive. “Também, já agora, para ver se podia descansar um bocadinho”, admitiu ontem em Bruxelas.lembram que querem ouvir o primeiro-ministro de viva voz e colocar questões, sobretudo sobre como será feita a resposta à pandemia.António Costa quer voltar com um acordo europeu assinado, até porque reconhece que as verbas na ordem dos 15 mil milhões de euros darão ao País uma “capacidade de resposta” que de outra forma não teria. O primeiro-ministro já disse que o dinheiro europeu deverá começar a chegar ainda em 2020, ano em que várias previsões apontam para uma quebra da economia a roçar os 10%, sobretudo devido ao turismo.Para que Portugal compense os valores perdidos no fundo de recuperação, será determinante a “maratona” negocial que ainda se espera sobre o orçamento comunitário entre 2021 e 2027. É com essas contas feitas que António Costa deseja, pelas 9h30 de sexta-feira, arrancar a intervenção no debate do Estado da Nação. Os números que deverão sair daquela que já é a maior cimeira na história da UE, igualando os cinco dias da Cimeira de Nice em 2000, serão também uma arma que deverá ser usada pelos partidos.Como já é tradição, as férias parlamentares vão forçar uma "maratona" de aprovação de propostas. Os trabalhos mantêm-se na quinta-feira, coincidindo agora com a véspera do debate do estado da nação. As propostas de lei são apuradas esta terça-feira na especialidade.O eurodeputado do PSD Paulo Rangel defendeu esta segunda-feira que "é perigoso" ser o Conselho Europeu a controlar a aplicação do fundo de recuperação, como exigem os países frugais. "Não tem sentido nenhum, do ponto de vista institucional, constitucional", afirmou. Opediu um testemunho ao PSD, como aconteceu com as restantes forças com assento parlamentar, mas não obteve resposta.A comissária da Coesão reagiu ao impasse publicando no Twitter gráficos para desmistificar a ideia de que os principais contribuintes líquidos fazem um sacrifício enorme para o orçamento da UE. "Um gráfico vale mil horas de negociações", escreveu. Um dos gráficos mostrava que "os benefícios do mercado único compensam largamente o custo de contribuir para o orçamento da UE".Com as atenções focadas nos desenvolvimentos da cimeira em Bruxelas, o preço do euro é um indicador que poderá sofrer mudanças se for alcançado um acordo. A moeda única mantinha-se esta terça-feira acima dos 1,14 dólares ao final da tarde. Já o Banco Central Europeu fixou a taxa cambial de referência do euro em 1,1448 dólares.Estes dias têm vindo a dissipar a esperança num acordo e a deixar um sentimento de preocupação sobre o futuro da Europa. Face à proposta inicial era inevitável que existissem cedências, como a do valor das subvenções, mas a postura dos frugais está a ultrapassar todos os limites. Diria, contudo, que o melhor sinal que podemos ter é o facto de as negociações continuarem e de os líderes se manterem em Bruxelas.Uma das fraudes do debate é a ideia de que o valor é a fundo perdido. Não, é o adiantamento à custa de orçamentos comunitários futuros. E acho lamentável que António Costa venha dizer que o “travão de emergência” é um fator de confiança.É antes um instrumento de poder de caráter colonial, que potenciará inúmeros conflitos. Este mecanismo tem ainda menos legitimidade democrática do que tiveram as troikas.É preciso recordar que o orçamento comunitário 2021-2027 vai ser cortado, ameaçando a coesão económica e social. Portugal é um dos países mais prejudicados, até porque as transferências por via do orçamento têm de ter em conta a maior contribuição portuguesa. E o País está mais condicionado na utilização dessas verbas, que deviam ser aplicadas em função das necessidades e não daquilo que é definido fora.Olhamos com alguma preocupação o sentido das negociações, com a cedência às chantagens dos países frugais. Como a via das subvenções é cada vez menor, a via dos empréstimos trará austeridade a Portugal. Ou o valor da Europa é o que preconizámos ou teremos de encontrar soluções internas, que não devem passar por tributar o trabalho mas sim setores intocáveis como a energia ou a aviação.O Governo português tem de acautelar a possibilidade de não depender excessivamente do dinheiro que possa vir de Bruxelas. Verificamos que, infelizmente, o nosso Governo (e António Costa) quando joga para empatar arrisca-se a perder. Todos sabemos que estamos profundamente dependentes dos fundos da União Europeia. Precisamos dos fundos europeus como do pão para a boca.Infelizmente, a União Europeia de união só tem o nome. É preciso perceber em que condições esse dinheiro vem para Portugal. Estamos com receio de que deixe de ser uma bazuca e passe a ser um ‘boomerang’, com o País a ter de pagar mais tarde. É indecoroso que a Holanda coloque tantos obstáculos quando os outros países permitem que as suas empresas lá se instalem [por causa dos benefícios fiscais].Mais do que os montantes dos apoios, preocupam-me mais as condições de aplicação desses montantes no País. Portugal não tem um histórico brilhante na aplicação de fundos europeus. Há 25 anos que não conseguimos mudar o nível de produtividade da nossa economia. Acredito que esta demora nas negociações do Conselho Europeu é um sinal de que é possível ainda os estados-membros chegarem a acordo.Não deixa de ser chocante que o primeiro-ministro continue a ter esta atitude de miserabilismo, com a estratégia de ir estender a mão aos parceiros europeus. Mostra falta de dignidade e que nunca houve milagre português. O corte nos apoios a fundo perdido permitem perceber que vai haver austeridade, porque na Europa se considera que não se pode dar dinheiro sem condições.