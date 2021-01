O debate entre a candidata do BE à Marisa Matias e André Ventura, do Chega, na SIC, ficou marcado pela troca de insultos. A eurodeputada apelidou o adversário de “vigarista” e o deputado acusou o Bloco de “mentir aos portugueses”.













“Ventura é um cobarde e um vigarista.” Já antes, Marisa Matias tinha perguntado ao adversário se sabia explicar o motivo pela qual a PJ fez buscas ao escritório de advogados para o qual trabalhou. A bloquista insistiu que “Ventura está sistematicamente a mentir ao eleitorado, com toda a força para os mais frágeis mas não tem uma palavra sobre o crime económico”.