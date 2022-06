Medida do cabaz alimentar vai ser prolongada e abrangerá "um milhão de famílias"

Ao minuto Atualizado a 22 de jun de 2022 | 16:37

16:34 | 22/06 "Continuamos a falhar em matérias estruturais", afirma Inês de Sousa Real A deputada Inês de Sousa Real questionou Costa sobre as carreiras dos profissionais de saúde e garantiu que o País continua a "falhar em matérias estruturais".

16:23 | 22/06 "O primeiro-ministro não tem medidas concretas", acusa Catarina Martins Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, acusou António Costa de não ter medidas concretas para os problemas no SNS, garantindo ainda que alertou o Governo para os vários problemas na saúde.



"O Governo lança concursos que acabam vazios", acusou Catarina Martins depois de enumerar o discurso de há meio ano, onde questionou o Governo sobre a falta de médicos de família, anestesistas no Algarve, pediatras em almada e obstetras no Alentejo.



A coordenadora do BE pediu que Costa "não assobie para o lado" e que responda aos portugueses.

16:21 | 22/06 "Governo tem procurado controlar os preços", garante Costa "O Governo tem procurado controlar os preços", disse o primeiro-ministro em resposta a Jerónimo de Sousa.



16:14 | 22/06 PCP diz que opções do Governo prejudicam o País Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, começou por afirmar que o problema do SNS se pode resolver com "medidas concretas e urgentes".



O líder do PCP acusou ainda o governo de ter opções que prejudicam o País, quer na área da saúde, quer no custo de vida. Jerónimo pediu ainda o controlo dos preços.

16:09 | 22/06 "O País não está à espera, o País está parado", diz Cotrim Figueiredo João Cotrim Figueiredo abordou, no início da sua intervenção, as filas e tempos de espera na saúde.



"O País não está à espera, o País está parado", afirmou o líder da Inciativa Liberal, garantindo ainda "esperar para ver se o Govenro de Costa faz alguma coisa de que nos possamos orgulhar".

15:59 | 22/06 IL considera as falhas do SNS como "inaceitáveis" João Cotrim Figuereido, líder da Iniciativa Liberal, começou a sua intervenção por acusar António Costa e André Ventura de desrespeito pelo Parlamento.



Cotrim Figueiredo considerou ainda as falhas do SNS como "inaceitáveis".

15:57 | 22/06 Medida do cabaz alimentar vai ser prolongada e abrangerá "um milhão de famílias" António Costa revelou que o apoio ao cabaz alimentar vai ser prolongado até setembro.



A medida especifica abrangerá "um milhão de famílias", realçou o primeiro-ministro. António Costa revelou que o apoio ao cabaz alimentar vai ser prolongado até setembro.A medida especifica abrangerá "um milhão de famílias", realçou o primeiro-ministro.

15:55 | 22/06 André Ventura acusa Governo de "prepotência " "Lamento que uma maioria absoluta se tenha tornado numa prepotência absoluta neste Parlamento", acusou ainda André Ventura, já no final da sua intervenção.

15:48 | 22/06 Chega pede descida do IVA da eletricidade André Ventura, durante a sua intervenção no Parlamento, pediu ainda que que o Governo baixe o IVA da eletricidade para 6%.



"Temos a maior carga fiscal de sempre", disse Ventura.

15:43 | 22/06 "Este não é o primeiro-ministro que Portugal precisa", acusa André Ventura António Costa admitiu que não viu o debate de urgência da última sexta-feira, após insistência do deputado André Ventura.



O líder do Chega respondeu de seguida que ficava incrédulo pelo primeiro-ministro não se importar com a morte de um bebé nas Caldas das Rainha.



"Este não é o primeiro-ministro que Portugal precisa", afirmou Ventura que disse ainda, em tom irónico, que "há uma aplicação nos comandos que dá para pôr a televisão para trás".

15:37 | 22/06 "Seja primeiro-ministro por um dia e tome uma decisão", pede André Ventura André Ventura, líder do Chega, questionou António Costa como "pode manter a confiança na ministra quando a saúde está um caos".



Ventura pediu ainda a Costa para ser "primeiro-ministro por um dia" e que este tomasse uma decisão em relação à continuidade de Marta Temido na pasta da Saúde.



O líder do Chega pediu que o primeiro-ministro "assuma a responsabilidade" e que não atire as culpas dos erros para o passado.

15:30 | 22/06 "Saúde é um problema sério", afirma António Costa António Costa afirmou que "a saúde é um problema sério" e que o programa do Governo tem previstas duas reformas para o SNS.



O primeiro-ministro garantiu ainda que os trabalhos em curso na saúde podiam ter sido mais céleres, caso o País não tivesse passado por dois anos de pandemia e por uma "crise política de nove meses inútil".

15:17 | 22/06 PSD pede demissão de Marta Temido: "O que falta para substituir a ministra?" Paulo Mota Pinto, líder da bancada parlamentar do PSD, afirmou que existem muitas queixas na saúde após sete anos de governação de Costa.



O fim das parcerias publico-privadas foram um dos temas abordados pelo deputado do PSD, que questionou o primeiro-ministro se considerava "aceitável as deficiências de organização e serviços".



Mota Pinto pediu a Costa para assumir as responsabilidades e questionou ainda o primeiro-ministro sobre "o que faltava para substituir ministra Marta Temido".



António Costa, por sua vez, respondeu e garantiu que tudo o que acontece é da sua própria responsabilidade.

António Costa está esta quarta-feira no Parlamento na primeira Assembleia Geral da Legislatura. A saúde vai ser um dos temas de destaque.