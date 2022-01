Primeiro, uma ação de charme, depois, veio um balde de água fria. O líder do PSD, Rui Rio, arrancou o debate deste sábado, na RTP1, com a porta-voz do PAN, Inês de Sousa Real, com um elogio: “Saúdo a atitude do PAN, mostrando abertura à negociação com outros partidos.”









Mas a tentativa de sedução para um possível entendimento com o PAN não surtiu efeito. Inês colocou logo em cima da mesa o tema fraturante: “A reposição dos debates quinzenais é uma linha vermelha. O que o PAN quer é que haja um respeito pelo Parlamento. O Governo não tem que olhar com desprezo para a Assembleia”. Rio até saudou o tópico, mas continuou a defender o fim dos debates quinzenais: “Não tenho mostrado desprezo pelo Parlamento, mas sou crítico da forma como funciona, para mim a política tem de dar credibilidade, não é para o espetáculo.”

A gestão florestal foi outro ponto de forte divergência. Face à proposta social-democrata de aumentar a área do eucalipto, a líder do PAN atirou: “Estar a voltar ao tempo da lei Cristas, em que se plantava eucalipto por todo o País, é transformar o País numa caixa de fósforos, é ter memória curta e não se lembrar dos incêndios de 2017”. Rui Rio tentou justificar que permitir “plantar árvores de crescimento rápido, que dão rendimento aos proprietários é também incentivar a limpeza da floresta e evitar incêndios”.





Só em matéria fiscal estiveram parcialmente de acordo. Inês de Sousa Real defende a redução do IRC para 17%, um pouco à semelhança do PSD, e mostrou-se disponível para “uma descida até superior”.







Votar mais cedo



O voto antecipado está disponível para internados em hospitais ou em lares, presos, eleitores no estrangeiro ou pessoas em confinamento.





Internados e presos



Mais de 3400 presos e doentes internados inscreveram-se para votar antecipadamente, segundo os dados provisórios do Ministério da Administração Interna. A inscrição online terminou no dia 10. A votação decorre entre os dias 17 e 20.





Lares e confinados



Eleitores em confinamento obrigatório ou residentes em lares devem registar-se para o voto antecipado entre os dias 20 e 23. A votação domiciliária decorrerá ou no dia 25 ou no dia 26, mediante o dia e hora previamente anunciados.





Em mobilidade



Deve inscrever-se online entre este domingo e quinta-feira para votar antecipadamente em mobilidade no dia 23 de janeiro, ou seja, já no próximo domingo, com a seguinte informação: nome completo, data de nascimento, número de identificação civil, morada, município onde se pretende votar, número de telefone e, sempre que possível, email.