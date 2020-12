Debates televisivos com candidatos às presidenciais arrancam a 2 de janeiro e terminam no dia 9

Os debates televisivos com os candidatos às presidenciais arrancam no sábado, dia 02 de janeiro, e terminam no dia 09 de janeiro, com Marcelo Rebelo de Sousa a abrir e fechar o ciclo.

Ao todo são 15 debates, dos quais nove nos canais generalistas e seis no cabo, de acordo com o acordado entre os três canais RTP, SIC e TVI.

O primeiro debate acontece no dia 02 de janeiro, na RTP1, entre Marcelo Rebelo de Sousa, atual Presidente da República, e Marisa Matias, candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda (BE), pelas 21h00.



Nesse mesmo dia, mas na TVI24, decorre o debate entre o candidato apoiado pelo PCP, João Ferreira, e André Ventura, do Chega, que tem início às 22:00. No dia 03 de janeiro, existe apenas um único debate, na RTP, entre Marcelo Rebelo de Sousa e Tiago Mayan, candidato apoiado pela Iniciativa Liberal.



No dia seguinte, é transmitido o debate entre Marcelo Rebelo de Sousa e João Ferreira na TVI (21:00) e entre Marisa Matias e a socialista Ana Gomes (22:00, SIC Notícias). Em 05 de janeiro, a RTP1 conta com o debate entre João Ferreira e Ana Gomes (21:00), enquanto a SIC Notícias transmite o debate André Ventura - Tiago Mayan.



Já no dia de Reis, 06 de janeiro, decorrerão os debate Marcelo Rebelo de Sousa - André Ventura (21:00, SIC) e João Ferreira - Tiago Mayan (TVI24, 22:00). A SIC transmite o frente a frente de Marisa Matias - André Ventura no dia 07 de janeiro (21:00), e na TVI24, uma hora mais tarde, decorre o debate Ana Gomes - Tiago Mayan.



O debate Ana Gomes - André Ventura decorre em 08 de janeiro, pelas 21:00, na TVI, enquanto o frente a frente Marisa Matias - João Ferreira é emitido a partir das 21:30 na RTP. Marcelo Rebelo de Sousa defronta Ana Gomes no último dia, 09 de janeiro, na RTP1 (21:00) e Marisa Matias - Tiago Mayan encerra o ciclo de debates nos canais de cabo, neste caso na SIC Notícias (22:00).



No canal generalista, a RTP1 tem previsto cinco debates, a SIC tem dois e a TVI outros dois. Já no cabo, a SIC Notícias terá três debates e a TVI24 o mesmo número. As eleições presidenciais de 2021 realizam-se em 24 de janeiro.