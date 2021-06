O Chega considerou hoje uma "decisão trágica" para as regiões turísticas portuguesas o anúncio do Governo britânico de retirar Portugal da "lista verde" de viagens internacionais.

O Governo de Londres justifica a decisão com a descoberta de novas variantes de covid-19 no país e ao aumento do número de infeções nas últimas semanas.

A decisão, diz o líder do partido, André Ventura, num comentário em vídeo, vai impedir que mais turistas ingleses cheguem, nomeadamente ao Algarve.