Declaração voluntária ameaça proposta do PAN

É uma pescadinha de rabo na boca. O PAN apresentou um projeto de lei cujo objetivo é levar os deputados a declararem no registo de interesses serem membros de sociedades secretas como a maçonaria ou a Opus Dei. Mas o registo é facultativo... A iniciativa, que teve a contestação do PS mas que até agrada à bancada social-democrata, por obrigar a maior transparência, arrisca cair por terra por ser "redundante", dizem aofontes parlamentares.O parecer de admissibilidade do projeto de lei, que abre portas à discussão em plenário, foi aprovado na Comissão de Transparência mas vai obrigar a negociação e conversas entre os partidos.Segundo apurou o, o PSD analisou o tema e tem uma posição de princípio, mas há detalhes que os sociais-democratas querem ver discutidos. Uma das questões é o facto de a proposta do PAN querer tornar a declaração facultativa. Há deputados que lembram que o atual modelo de registo de interesses já tem um espaço, na categoria Outros, em que os deputados podem registar serem membros destas organizações, pelo que já existem mecanismos para os deputados o declararem de forma voluntária."A declaração [de pertença à maçonaria ou Opus Dei] ser pública ou não é a questão central", adianta aoum deputado, lembrando que é esse pormenor que pode destruir o diploma do PAN. "Pode cair por terra por uma questão formal."A proposta do PAN prevê que titulares de cargos políticos declarem no registo de interesses se são filiados em "organizações de caráter discreto" que "exijam aos aderentes a prestação de promessas de fidelidade" ou que, pelo secretismo, não assegurem transparência.O tema da maçonaria marcou a campanha interna do PSD, nas últimas eleições diretas, quando Rui Rio lançou suspeitas sobre as ligações maçónicas de Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz. Ambos as desmentiram.