Declarações de PGR dividem políticos

As declarações da Procuradora-geral da República, Lucília Gago, acerca da crise política estão a dividir os partidos.O presidente do Chega, André Ventura, considerou que Lucília Gago esclareceu "que havia de facto suspeitas sobre o primeiro-ministro - venham elas a verificar-se ou não - e estas tinham de correr no Supremo [Tribunal de Justiça]. Não era possível que o Ministério Público ocultasse".Por sua vez, a coordenadora do BE, Mariana Mortágua, referiu que as declarações da procuradora-geral da República "acrescentam pouco face ao comunicado".E a deputada do PAN, Inês Sousa Real, entendeu que as declarações ficaram "aquém do que os portugueses esperavam". Taxativa, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, afirmou:_"O Governo não fará hoje qualquer comentário".