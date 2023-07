“Dedico-me pouco à análise política”: Costa recusa-se a comentar demissão do secretário de Estado da Defesa

O primeiro-ministro, António Costa, recusou este sábado comentar a última demissão do Governo, do secretário de estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, e afirmou que se dedica pouco à análise política."Sabe que eu dedico-me pouco à análise política e faço aquilo que me compete, que é governar. Nós vamos concentrar-nos hoje naquilo que importa na vida dos portugueses. Sinceramente, aquilo que sinto que preocupa as pessoas são temas bastante diferentes", afirmou António Costa.O primeiro-ministro reforçou que o "impacto da inflação, a melhoria dos rendimentos, os desafios do SNS" são alguns dos temas que preocupam a população portuguesa.António Costa está em Sintra, no Palácio de Monserrate, para um Conselho de Ministros informal, uma reunião que acontece anualmente.