A declaração conjunta luso-britânica assinada ontem, em Londres, pelos primeiros-ministros Boris Johnson e António Costa prevê uma nova convenção para evitar a dupla tributação no comércio e um acordo bilateral na área da defesa.









Portugal e o Reino Unido vão “aprofundar a cooperação em matéria de defesa através da conclusão das negociações e assinatura de um novo acordo de defesa bilateral”, destaca-se na declaração conjunta no capítulo relativo à segurança.

O documento dá também destaque à área da cooperação ao nível da investigação criminal e tem uma referência à atual conjuntura internacional com Portugal e Reino Unido a comprometerem-se no sentido de reforçar “a paz e a segurança na Europa, incluindo através da coordenação no apoio à Ucrânia e na resposta à agressão russa”.









Leia também Costa em Londres com Boris Johnson para reorientar a cooperação pós-Brexit Já a nível comercial, além da convenção para evitar a dupla tributação, os Governos de Londres e de Lisboa querem “partilhar informação sobre fluxos de comércio e investimento ao nível bilateral, bem como sobre barreiras existentes”.

O documento apresenta igualmente uma parte sobre os britânicos residentes em Portugal e sobre os portugueses no Reino Unido, sublinhando o acordo que “o intercâmbio de pessoas e ideias deverá ser valorizado e apoiado”.





Tratado histórico vai fazer 650 anos e será celebrado

O documento original do Tratado de Tagilde, que está na origem da mais antiga aliança diplomática do Mundo, entre Portugal e Reino Unido, foi retirado temporariamente dos arquivos britânicos para ser ontem apresentado ao primeiro-ministro português. O documento de 1372 foi apresentado quando António Costa foi recebido pelo homólogo britânico, Boris Johnson, na residência oficial deste em Downing Street. “Dentro de um mês vamos celebrar os 650 anos do primeiro tratado que assinámos com o Reino Unido, em Tagilde, uma freguesia de Vizela. 650 anos depois, continua a ser a aliança mais antiga que existe no Mundo”, evidenciou Costa.





Relançar antiga aliança no pós-Brexit



O primeiro-ministro, António Costa, classifica a cooperação bilateral entre Portugal e o Reino Unido, acordada ontem, como a mais ampla, em termos de setores abrangidos, de todos os Estados-membros da UE. “Esta declaração conjunta será fundamental para relançar, após o Brexit, a mais antiga aliança a nível mundial” e envolve áreas que vão da defesa, à investigação, passando pelas tecnologias, transição digital ou energias renováveis”.