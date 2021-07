Défice a subir espera milhões da bazuca

O défice nas contas públicas continua a subir. A um ritmo mais lento (2%), mas mesmo assim o ‘buraco’ já é superior a sete mil milhões de euros, revela a execução orçamental de junho, revelada esta segunda-feira pela Direção-Geral do Orçamento. Por dia, o Estado está a gastar 20,8 milhões de euros só em medidas de proteção das famílias e empresas contra os efeitos da pandemia.Apesar desta conjuntura adversa, dois fatores de esperança aparecem no horizonte: uma subida de 2,4% na receita fiscal (apesar dos planos diferidos do pagamento de impostos já terem acumulado mais de 735 milhões de euros que ainda não entraram nos cofres do Estado), o que revela que a economia está a recuperar lentamente, e a notícia dada esta segunda-feira pelo ministro das Finanças, João Leão, que a bazuca europeia vai brevemente disparar dois mil milhões de euros em direção a Portugal.